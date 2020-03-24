ميشيل ويليامز تدخل عش الزوجية سرًا

متابعة بتجــــــــرد: ذكرت تقارير إخبارية، اليوم، أن الممثلة الأمريكية ميشيل وليامز تزوجت صديقها المخرج توماس كايل.
ونقلت مجلة «يو إس ويكلي» الأمريكية عن مصدر مقرب من الفنانَين الاثنين القول بأنهما تزوجا سراً، الأسبوع الماضي.
وكانت وسائل الاعلام قد تداولت صوراً لويليامز، الأسبوع الماضي، وهى ترتدي خاتماً في أصبع الزواج.
يُذكر أن ويليامز أعلنت خطوبتها من كايل في ديسمبر الماضي، كما أعلنت نبأ حملها من طفلها الأول منه.
يُشار إلى أن ويليامز كانت متزوجة من كاتب الأغاني فيل أليفروم، ولكنهما انفصلا، العام الماضي.
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