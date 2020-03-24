فنان تونسي يضع ثروته تحت تصرف بلاده لمواجهة كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: وضع فنان الراب التونسي الشهير كريم الغربي المعروف عالمياً «بكادو ريم» ثروته كاملة تحت تصرف بلدة تونس لمساندتها لمحاربة فيروس كورونا على أراضيها ومنع تفشيه في البلاد.

ويعد الغربي من أوائل الفنانين التونسيين الذين بادروا بتقديم المساعدات المادية والتضامنية لأكثر من 2000 أسرة متعففة كدفعة أولى، كما تبرع مع ظهور أول حالة إصابة بالفيروس المستجد لوطنه بالآلاف من المعدات صحية والكمامات الطبية، لمعاضدة جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وطالب خلال مكالمة هاتفية مع تلفزيون تونسي، أبناء بلاده بضرورة أن يقف الجميع لدعم الدولة في جهودها لمكافحة هذا الفيروس، قائلاً: «نداء للشعب التونسي شد دارك واللي مستحق حاجة تجيه حتى للدار»، موضحاً أن ذلك سيكون بالتنسيق مع جمعية «ناس الليل» التي وضع أرقاماً التواصل معها على صفحته على إنستغرام للاتصال بها.