وفاة أيقونة السينما الإيطالية لوتشيا بوسيه عن 89 عاماً

متابعة بتجـــــــــرد: توفيت الممثلة الإيطالية لوتشيا بوسيه، التي اشتهرت في أفلام لأنطونيوني وبونويل وفيليني، عن 89 عاماً في إسبانيا حيث كانت تقيم، على ما أفاد نجلها الفنان ميغيل بوسيه.

وغرد ميغيل بوسيه المغني والممثل الناجح: «أصدقائي الأعزاء، أعلن لكم وفاة والدتي لوتشيا بوسيه».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لوتشيا بوسيه قد تكون توفيت جراء إصابتها بالتهاب رئوي حاد في حين تعتبر إسبانيا راهناً من أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا المستجد.

وكتب رئيس مهرجان كان السابق جيل جاكوب: «رحلت لوتشيا بوسيه»، موضحاً في تغريدة أن «حلوانية من ميلانو جميلة جداً وصاحبة عينين كبيرتين حزينتين»، وفازت بمسابقة جمال العام 1947 قبل أن تمثل في أفلام لأنطونيوني وبارديم وبونويل وفيليني ودوراس.

تزوجت لوتشيا بوسيه عام 1955 في لاس فيغاس واحداً من أكبر مصارعي الثيران في القرن العشرين الإسباني لويس ميغيل دومينغين، وانفصلا عام 1967 وسط تغطية إعلامية واسعة.

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ولدت لوتشيا بوسيه، التي تعد من أيقونات السينما الإيطالية، في ميلانو عام 1931 وانتخبت ملكة جمال إيطاليا عام 1947 قبل أن تصبح إحدى أشهر الممثلات في السينما الإيطالية.

وفي عام 1950، تميزت في فيلم «فصح دام» الدرامي من إخراج جوزيبي دي سانتيس حول المصاعب الزراعية في إيطاليا ومنطقة تشوتشاريا، فضلاً عن أول فيلم روائي لـ«مايكل أنجلو أنطونيوني» «وقائع قصة حب».

وأدت عام 1956 دور شابة تدعى كلارا يقع طبيب في غرامها في الفيلم الدرامي «الشفق» من إخراج لويس بونويل.

في عام 1972 شاركت إلى جانب الممثلة الفرنسية جان مورو في فيلم «ناتالي غرانجيه» من إخراج الروائية الفرنسية مارغريت دوراس.

كما شاركت عام 1987 في فيلم «وقائع موت معلن» لفرانشيسكو روسي، مقتبس عن رواية غابرييل غارسيا ماركيز الشهيرة.