لبلبة: “كورونا” ضرب حولي سياجًا من الوحدة

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش الفنانة المصرية لبلبة داخل سياج من الوحدة الشديدة نتيجة عدم مغادرتها لمنزلها في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها مصر في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت لبلبة في تصريحات صحفية لها، إنها تعيش وحيدة منذ وفاة والدتها، التي كانت تؤنس حياتها قبل رحيلها، إلا أن شقيقتها تتواصل معها هاتفياً من الولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان عليها، مضيفة أنها تتمنى زوال غمة هذا الفيروس كي تعود لممارسة طقوس حياتها من جديد.
يذكر أن آخر أعمال لبلبة كان فيلم “كازابلانكا”، الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي، وجسد بطولته أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل.
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