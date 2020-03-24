سكارليت جوهانسن: كيمياء خاصة تربطني وإيفانز

متابعة بتجــــــــرد: اعترفت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسن بأن هناك كيمياء خاصة تجمع بينها وبين الممثل كريس إيفانز الذي يشاركها بطولة فيلمها الجديد Little Shop of Horrors أو متجر الرعب الصغير.

ولكن جوهانسن نفت وجود أية علاقة غرامية مع النجم الوسيم، قائلة إن ما يربطها به هو العمل فقط، والانسجام في العمل لا يعني الحب بحسب قولها.

وأشارت النجمة الأمريكية إلى أن ابنتها روز هي أهم شخص في حياتها الآن، لافتة إلى أنه ينتابها شعور بالذنب كلما ابتعدت عنها بسبب التمثيل، مؤكدة أنها أجمل هدايا الدنيا وتعوضها عن إخفاقها مع الرجال.

ويدور فيلم “متجر الرعب الصغير” حول نبتة غريبة في متجر للزهور تتغذى على دماء البشر قبل أن تتطور وتجعلهم وجبتها اليومية.

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الغريب أن الفيلم يجمع بين الرعب والكوميديا والغناء والرقص والخيال العلمي والسيريالية وهو جزء ثانٍ من فيلم عرض في عام 1960، وتراهن عليه جوهانسن (35 سنة) في تحقيق نجاح جماهيري وتجاري تواصل به تواجدها المميز في هوليوود.

من جهة أخرى، تترقب النجمة الأمريكية عرض فيلمها “الأرملة السوداء” الذي تأجل عرضه بسبب كارثة كورونا العالمية وتلعب فيه دور ناتاشا رومانوف وهي امرأة تجد نفسها مجبرة على مواجهة مؤامرة خطيرة يستغل فيها أعداؤها ماضيها.

وتدرك ناتاشا ألا شيء يوقف أعداءها الذين يريدون فضحها وقتلها بعد أن عرفوا تاريخها كجاسوسة وعلاقاتها الغرامية المتعددة.