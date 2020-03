ليدي غاغا: لا أتواصل مع الرجال

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت المطربة الأمريكية المثيرة للجدل ليدي غاغا أنها كانت غبية في الحب لذلك لم تتزوج رغم تعدد علاقاتها، وشعرت للحظة باليأس والاحباط، وانتابها يقين أنها لن تعثر على الرجل المناسب الذي يخفق له قلبها.

وقالت غاغا إن شعورها تغير بعد أن تعرفت على خطيبها مايكل بولانسكي الذي تأمل أن يعوضها فشلها في الحب ومعرفة الرجال، منوهة بأنها تشعر بالتفاؤل وتأمل أن تستقر عاطفياً و تؤسس أسرة .

وأشارت إلى أنها تعبر عن حالتها العاطفية عبر أغانيها التي تكتبها بنفسها ومنها أغنية Stupid Love أو حب غبي التي جسدت حيرتها في الحياة، وعدم قدرتها على التواصل مع الرجال.

Advertisements

والأغنية ضمن ألبوم كروماتيكا المقرر طرحه في الأسواق 10 أبريل المقبل، وهو السادس ضمن ألبوماتها التي بدأت في عام 2008 بألبوم

Fame أو شهرة، واتبعته بألبوم Born This Way ولدت بتلك الطريقة في عام 2011، وبعدها بعامين طرحت “أرت بوب” ثم طرحت في عام 2014 ألبومها Cheek to Cheekأو”خد لخد” وأخيراً ألبوم جوان في 2016.

وكانت المطربة الأمريكية قد ارتبطت بعلاقة مع مكتشف المواهب كريستيان كارينو، وبهد انتهائها دخلت في علاقة قصيرة مع مهندس الصوت دان هورتون، ولكن حظها لم يكن أوفق من التجربة السابقة، قبل أن ترتبط في مطلع العام الجاري مع بولانسكي الذي يصغرها في العمر.