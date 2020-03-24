ياسمين صبري تقع في الحب وتتزوج في رمضان

متابعة بتجـــــــــرد: تقع الممثلة المصرية ياسمين صبري في حب أحد الأشخاص وتتزوج منه، بعد خطبتها أكثر من مرة، ورفضها لفكرة الزواج نهائياً، وذلك خلال أحداث المسلسل الرمضاني “فرصة ثانية”.
وتلعب صبري في العمل الرمضاني دور فتاة تدعى (ملك)، من طبقة أرستقراطية تعمل فى إحدى الشركات الكبرى، وترفض الزواج بسبب طموحاتها الكبيرة ونجاحاتها المتواصلة فى مجال عملها.
ويعد “فرصة تانية” البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبري فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت العام الماضي مسلسل “حكايتي” وحققت عبره نجاحاً واسعاً.
تدور أحداث “فرصة تانية” فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وغيرهم.
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