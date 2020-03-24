روزاريو دوسن تنضم للموسم الثاني من The Mandalorian

متابعة بتجـــــــــرد: انضمت الممثلة الأمريكية روزاريو دوسن إلى الموسم الثاني من مسلسل حرب النجوم The Mandalorian، حسب ما أعلنت شبكة قنوات ديزني.
وسيعرض الموسم الثاني من المسلسل على شبكة «ديزنى+»، حيث انتهت أعمال تصوير الموسم الثاني، وفقاً لموقع deadline، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تُطرح واحدة كل أسبوع.
ويأتي الموسم الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، الذي عُرض فى شهر نوفمبر الماضي.
وتسرد أحداث مسلسل The Mandalorian قصة انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، ليظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، حيث تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذي يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيداً عن سلطة الجمهورية الجديدة.
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