إصابة المنتج السينمائي المسجون هارفي واينستين بكورونا

اعلن رئيس رابطة ضباط السجون في نيويورك إن منتج الأفلام السابق هارفي واينستين ،الذي يقضي عقوبة السجن بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، أصيب بفيروس كورونا وتم عزله في سجن “ويندي” بعدما جاءت نتيجة الفحص إيجابية.؟

وعبر رئيس رابطة ضباط السجون عن قلقه بشأن ضباط السجون الذين قال إنهم يفتقرون إلى معدات الحماية المناسبة. وقال باورز إن العديد من الموظفين تم عزلهم.

ويقضي “واينستين” عقوبة السجن 23 عامًا بعد إدانته في 11 آذار/مارس بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب.