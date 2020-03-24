دوا ليبا تبكي في مطبخها.. وتنقل الفرحة لجمهورها بهذه المفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش المشاهير فترة حجرٍ منزليّ كباقي النّاس في جميع أنحاء العالم استجابةً لتعليمات مُنظمات الصّحة العالمية وحكومات البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية من الإصابة به.

ومن النجمات اللواتي يُشاركنَ تفاصيل حياتهن مع جمهورهن أثناء الحجر الصّحي المُغنّية العالمية دوا ليبا، حبيبة عارض الأزياء الأمريكي من أصلٍ فلسطيني أنور حديد، شقيق جيجي وبيلا حديد.

موخرا شاركت دوا ليبا مُتابعيها عبر إنستغرام والذين يصل عددهم إلى 40.9 مليون، بفيديو مُباشر من مطبخ قصرها الفاره، كشفت من خلاله عن بعض التفاصيل التي كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصّبر.

قالت دوا إنها ستقوم بتأجيل جولتها العالمية في كُل من المملكة المُتّحدة وأوروبا نظرًا لما تمر به قارّات العالم من إغلاق للمطارات ومنع للتّجمّعات والنشاطات الترفيهية بسبب كورونا. لكنّها أرفقت هذا الخبر الحزين بآخر إيجابي، وأعطت جمهورها بصيصَ أملٍ في ظلّ هذه الظّروف الصّعبة، بإعلانها عن إطلاق ألبومها الثّاني الذي يحمل عنوان Future Nostalgia أي "حنين المُستقبل" يوم الجمعة المُقبل الموافق 27 من شهر مارس الجاري، بعدما كان من المُقرر إطلاقه في الثالث من أبريل المُقبل.

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وجاء على لسان حبيبة أنور حديد في الفيديو: "آمل أن يجلب لكم ذلك بعض السعادة وآمل أن يجعلكم تبتسمون، وآمل أن أكون قد جعلتكم فخورين".

أمّا عن جولتها العالمية، فقالت ليبا: "لم يُلغى شيء، لقد تمّ تأجيل العروض من أجل صحة وسلامة الجميع"، واستطردت قائلةً إنه سيتم إعلان المواعيد الجديدة لحفلات بريطانيا وأوروبا اليوم في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت لندن، وستُعلن عن باقي مواعيد الحفلات فورَ حصولها عليها، وسيكون ذلك قريبًا.

يُشارُ إلى أنّه كان من المُقرر لدوا ليبا أن تُطلق جولتها العالمية من مدريد، إسبانيا في الـ 26 من شهر أبريل المُقبل، وتُنهيها في دُبلن، إيرلندا في الـ 19 من شهر يونيو.

كما أعلنت المُغنّية أيضًا عن إطلاق فيديو كليب أجدد أغنية سنغل لها Break My Heart أي "حطّم قلبي" غدًا الأربعاء، وقالت إنها في غاية الحماس لها.