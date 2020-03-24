كندة علوش تشارك بـ تحدي البقاء في المنزل بصورة من طفولتها

شاركت الفنانة كندة علوش في تحدي البقاء في المنزل، من خلال مشاركة جمهورها بصورة قديمة لها من أيام طفولتها مع والدها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقت كندة علوش على الصورة قائلة "#تحدي_الملل بدتو هندوش.. مشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة صورة مع بابا غير مفهومة تمامًا بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب، بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور ". وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" قمر طول عمرك ما شاء الله " و" نفس البراءة والجمال " و" ربنا يحميكي ". وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.

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