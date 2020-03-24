شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. نادية الجندى نجمة سينما الجاسوسية بلا منازع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم الثلاثاء، الفنانة الكبيرة نادية الجندى، أو كما يعرفها الجميع بـ"نجمة الجماهير" بعيد ميلادها، واكتسبت هذا اللقب لمشوارها الناجح الذى بدأته منذ الصغر، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة نافست بها كبار النجوم مثل عادل إمام ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وغيرهم، بالإضافة إلى أنها من الفنانات القلائل اللاتى جسدن بطولة نسائية ناجحة.

وحققت نجمة الجماهير نجاحا كبيرا من خلال نوعية الأفلام المخابراتية والجاسوسية، والتى تعتبر من أهم أفلام السينما المصرية، والتى كانت تهدف إلى ترسيخ الوطنية والانتماء وحب البلاد.

ومن خلال هذا التقرير نرصد 5 أفلام تناولت الجاسوسية والمخابراتية للنجمة نادية الجندى.



مهمة فى تل ابيب مهمة فى تل ابيب

فيلم مهمة فى تل أبيب

أول هذه الأفلام فيلم "مهمة في تل أبيب" والذى دارت أحداثه حول "آمال" الفتاة المصرية التى تعيش فى العاصمة الفرنسية باريس وتعمل جاسوسة لحساب إسرائيل، وبعد ندمها وإعلان توبتها تلجأ إلى السفير المصرى ليُحدّد لها موعدًا مع رئيس جهاز المخابرات المصرى، لتعترف له بكل التفاصيل وتبدأ العمل لصالح مصر، حيث يتم تجنيدها وتسافر إلى تل أبيب لتصوير شريط خطير عليه أحدث أنواع الأسلحة والخطط الاستراتيجية الإسرائيلية من قلب وزارة دفاع العدو، لاستخدامها حال نشوب حرب بين الطرفين، وشارك فى بطولة الفيلم كل من كمال الشناوى، سعيد عبد الغنى والسيد راضى، والفيلم من تأليف بشير الديك، وإخراج نادر جلال.



الشطار

فيلم الشطار

بعد النجاح الذى حققه فيلم مهمة فى تل أبيب، قرر المنتج محمد مختار أن يبدا بالتجربة الثانية من خلال فيلم "الشطار"، وتدور أحداثه بعد حرب 67، حيث يتأمر ثلاثة مقاولون على رشا المطربة المشهورة ليلقى القبض عليها بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وذلك بعد انتحار زوجها، يحكم عليها وتدخل السجن، تبوء كل محاولاتها لإثبات براءتها بالفشل، وعندما يفرج عنها في عام 73 تعود لفتح قضيتها.

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الجاسوسة حكمت فهمى

فيلم الجاسوسة حكمت فهمى

قدّمت النجمة نادية الجندى فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" إنتاج عام 1994 بتوقيع المخرج الشهير حسام الدين مصطفى، ويروى الفيلم قصة الممثلة والراقصة المصرية المشهورة "حكمت فهمى"، التى تمّ تجنيدها وعملت كجاسوسة لصالح ألمانيا - تحت الحكم النازى - ضد جيوش وقوات الحلفاء - التى كانت تضمّ إنجلترا، المحتل للأراضى المصرية وقتها - فى أثناء الحرب العالمية الثانية، وشارك فى بطولته: حسين فهمى، أحمد مظهر، فاروق الفيشاوى وأحمد عبد العزيز.



48 ساعة فى اسرائيل

فيلم 48 ساعة فى إسرائيل

استكملت نجمة الجماهير "نادية الجندى" سلسلة أفلام الجاسوسية والمخابراتية بفيلم "48 ساعة فى إسرائيل" عام 1998، وهو من إخراج نادر جلال، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، منهم: فاروق الفيشاوى، محمد رياض، محمد مختار وروجينا، وتدور أحداث الفيلم حول الصراع بين جهازى المخابرات: المصرى والإسرائيلى، قبيل حرب أكتوبر 1973، وهو الصراع الذى يتمّ فيه تجنيد الجاسوسة المصرية "نادية الجندى" لخداع مخابرات الكيان الصهيونى عبر معلومات وتفاصيل يتمّ تسريبها إليهم، لتتمكّن من اكتساب ثقتهم وتصبح ضابطًا شرفيًّا فى الجيش الصهيونى ويتم الاحتفاء بها ودعوتها لزيارة "تل أبيب" لتبدأ مهمتها الحقيقية هناك.



امن دولة

فيلم أمن دولة

واختتمت سلسلة هذه الأفلام بفيلم "أمن دولة"، وجسدت خلاله شخصية "سميحة" التى تقوم بعملية خطيرة فى "سويسرا" بأمر من المخابرات المصرية، وفى نفس الوقت تعمل لحساب الموساد، فهى عميل مزدوج لمصر وإسرائيل، وتدور الأحداث في إطار مشوق فى عالم المخابرات والجاسوسية والإرهاب الدولى.