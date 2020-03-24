شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنى وعازف الساكسفون الكاميرونى مانو ديبانجو بعد اصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عائلة الفنان مانو ديبانجو، وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توفى صباح اليوم الثلاثاء عن عمر 86 عاما، ويعتبر ديبانجو من أهم عازفى الساكسفون فى العالم.

وقالت العائلة، بحسب ما نشر موقع 24 france، "بحزن عميق نعلن وفاة مانو ديبانجو، عن عمر 86 عاما ، بعد إصابته بفيروس كورونا، والجنازة ستتم فى نطاق ضيق وعائلى"



مانو ديبانجو

ديبانجو، مغنى وعازف جاز كاميروني يعتبر من رواد الجاز على المستوى العالمى، وقد بدأت شهرته العالمية سنة 1972 بعد إطلاقه أغنية "سول ماكوسا" التي حققت نجاحا كبيرا و تم أخد مقاطع منها من طرب مغنيين عالميين مثل مايكل جاكسون و ريانا.

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وكانت الكاميرون قد أعلنت تجميد النشاط الكروى والدوريات بكل فئاتها عقب تأكيد إصابة حالات في البلاد بفيروس كورونا.

وقال سيدو مبومو نجويا رئيس الاتحاد الكاميرونى عبر حسابه على تويتر: "لمنع انتشار فيروس كورنا، قرر الاتحاد الكاميرونى تعليق كل المسابقات.. الصحة العامة تعلو على كل شىء، وندعو كل لاعبي كرة القدم لاتباع التوصيات الصحية للخروج من تلك الأزمة بسلام".