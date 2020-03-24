شكرا لقرائتكم خبر عن كممونا وفيرسونا علشان وباء اسمه الكورونا.. تعرف على قصيدة السقا للخفافيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقته الخاصة شارك النجم أحمد السقا جمهور أزمة انتشار فيروس كورونا، والعزل المنزلى الذى أجبر الكثيرون على البقاء فى منزلهم خوفا من العدوى، حيث نشر مقطع بصوته عبر حسابه على "إنستجرام"، يقول فيه قصيدة عن أزمة الكورونا.

الصورة التى اختارها السقا من مسلسل خطوط حمراء، حيث كان يمسك المسدس ويتأهب لإطلاق النار على رأسه، ويقول فى القصيدة " كممونا وفيرسونا علشان وباء اسمه الكورونا.. قعدونا فى البيوت بهدلونا ومرمطونا علشان وباء اسمه الكورونا.. الحقونا باللقاح.. سرعوا طلع عين ابونا.. ابوس ايديكو ريحونا.. خلصونا م الكورونا.. قصيدة للخفافيش".

يذكر أن أزمة الكورونا تسببت فى إطلاق الكثير من المبادرات والتحديات على مواقع التواصل الاجتماعى، آخرها تحدى هند صبرى، حيث دعت هند لتحدٍ جديد لمحاولة التسلية فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع تفشى المرض، وأطلقت عليه اسم "تحدى الملل" وذلك بنشر صورة فى الطفولة.

وبدأت هند صبرى بنفسها ونشرت صورة لها فى طفولتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "تحدى الملل .. لازم نقعد فى البيت .. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا فى فرح أوعيد .. ورونا صوركم"، معلنة تحدى كل من منة شلبى وسلمى أبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.