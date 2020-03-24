شاهد… الراقصة سماهر: “ما حرام هالشفاف الحلوين غطيهم بماسك”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 11:55 صباحاً - أثارت الراقصة اللبنانية سماهر الجدل بتعليق غريب على أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يثير الهلع عبر العالم. فقد ظهرت سماهر بفيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام وهي تقول: “ما حرام هالشفاف الحلوين غطيهم بماسك” وتابعت “مش مظبوط كورونا”. يذكر ان الراقصة سماهر كانت قد اثارت الجدل بعد رقصها بين المتظاهرين في ساحة الشهداء في العاصمة بيروت منذ عدة أشهر.

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