اسبانيا.. تحويل حلبة تزلج إلى مكان لحفظ الجثث مع تفاقم تفشي كورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 11:55 صباحاً - فرانس24 – تتفاقم أعداد الوفيات جراء التفشي السريع لفيروس كورونا في إسبانيا، التي تعد أكثر البلدان تضررا جراء هذا الوباء، مع تسجيل 462 حالة وفاة في 24 ساعة يوم الإثنين. وهذا التطور الخطير، دفع بالحكومة الإسبانية إلى تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد، إلى مشرحة موقتة لاستيعاب ارتفاع عدد الوفيات.

أعلن مسؤولون محليون أنه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد إلى مشرحة موقتة للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الإسبانية بسبب فيروس كورونا.

وأشارت متحدثة باسم مجلس مدينة مدريد إلى أن حلبة التزلج في مركز التسوق بالاسيو دي هييلو (قصر الثلج) التي تتسع لنحو 1800 متزلج، ستستخدم “لحفظ الجثث”.

يذكر أن عدد الوفيات ارتفع بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، إلى 2182 الإثنين بعد وفاة 462 شخصا في 24 ساعة. وسجل أكثر من نصف الوفيات في مدريد.

وفي وقت سابق الإثنين ذكرت بلدية مدريد أن المقابر العامة وعددها 14 في المدينة ستتوقف عن قبول مزيد من الجثث لأن الموظفين هناك ليس لديهم معدات مناسبة للوقاية.