كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 11:55 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة مثيرة للجدل قامت بها عروس مصرية في حفل زفافها في أحد المناطق الشعبية .
حيث ظهرت العروس في مقطع الفيديو وهي تحمل ” رشاشة ” على ظهرها والتي تستخدم في رش المبيدات الزراعية وتقوم بالرش على المعازيم في الحفل أثناء رقصها والتفافهم حولها من أجل تعقيمهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .
كما ظهرت أيضا وهي ترتدي ” جوانتي ” في يديها وكمامة طبية على وجهها .
وأثار مقطع الفيديو جدل وضجة بين رواد السوشيال ميديا الذين انقسمت تعليقاتهم بين مؤيد لتصرف العروس وبين منتقدا وساخرا له .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” ما حد مودينا في داهية غير الجهل والتخلف ” و ” مش عارف أضحك ولا أشكر العروسة اللي بتعقم الفرح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. عروس تحمل ” رشاشة ” على ظهرها وتعقم المعازيم خوفا من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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