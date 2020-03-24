أغنية تايتانيك في عزفٍ حيّ من شرفة عازف في الحجر المنزلي بإسبانيا

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ظهور فيروس كورونا، اتّخذت جميع الدّول إجراءات من شأنها أن تساعد المواطنين في الإلتزام بالحجر الصّحّي لتجنّب أي تجمّعات غير ضرورية.

وبالرّغم من هذه التّدابير، لم تفقد الشوارع حياتها إذ امتلأت بالموسيقى والرّقص وأحياناً بالصّلوات من على الشرفات. وهذا هو الحال في برشلونة حيث قام عازف البيانو الموهوب ألبرتو جيستوسو بأداء أغنية سيلين ديون الشهيرة “My Heart Will Go On” من فيلم “Titanic”. ونشر ألبرتو عبر صفحته الخاصة على إنستغرام هذه الحفلة الحيّة من شرفة منزله تحت عنوان:”Imagine”.

وفي التّفاصيل، وقف الجيران في المباني المحيطة وهتفوا له، وانضم لاعب الساكسفون ألكسندر ليبرون تورينت إلى هذا العرض المثير الّذي انتشر بشكلٍ واسعٍ على مواقع التّواصل الإجتماعي وحقّق نحو ثلاثة ملايين مشاهدة.

وقد شكر السكّان عازف البيانو ووصفوا عزفه بالرّائع، فقال أحدهم:” أنا أحبّك! لقد جعلتني أبكي متأثّراً في ظلّ هذا الوضع الصّعب في برشلونة خصوصاً وفي اسبانيا عموماً”.