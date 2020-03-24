هكذا استفادت دنيا بطمة من أزمة فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت المحكمة القضائية الابتدائية في المغرب وقف جلسات التحقيقات التي تشمل القضايا المختلفة ومنها قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي” إلى أجل غير مسمى بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الكثير من متابعي القضية أن فيروس COVID-19 أنقذ الفنانة فيما أتى على حياة آلاف الضحايا حول العالم. ويأتي هذا فيما كانت دنيا تنتظر الحكم الخاص بها في القضية على إثر حبس شقيقتها ابتسام. وهو ما جاء بعد المواجهة بين الأخيرة وبين شهيرة المواقع سكينة جناح العروفة باسم “غلامور” والتي أثبتت تورطها في القضية.

وشمل قرار الحبس أيضاً مصممة الأزياء عائشة عياش. واللافت أن دنيا حاولت في هذه المرحلة تجاهل الأمر من خلال احتفالها بعيد الأم حيث نشرت صوراً لها ولوالدتها وشقيقتها ابتسام وجدتهما. وأرفقتها بالتعليق: “كل عيد أم وأنتن أجمل أمهات في الكون وكل عام وأنتن نبع الحنان احبكم والله يحفظكم لي”.

ويشار إلى أن الجهات الصحية في المغرب أعلنت مؤخراً ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 143 وذلك بعد تسجيل 9 حالات جديدة.