بعد الحديث عن اصابتها بكورونا.. بشرى تضطر للبقاء بمنزلها

متابعة بتجـــــــــرد: رغم حماس النجمة بشرى للعودة للدراما من خلال مسلسل “القمر آخر الدنيا” والمقرر أن تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم، ولكن الجهة المنتجة للمسلسل قررت وقف تصويره لمدة أسبوعين كإجراء وقائي للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وطلبت الجهة المنتجة من الفنانين المشاركين في العمل البقاء في منازلهم على أن يعود التصوير مرة أخرى بعد تحسن الأوضاع.

مسلسل “القمر آخر الدنيا” ليس أول عمل درامي يتم وقف تصويره بسبب تفشي فيروس كورونا، فقد اتخذ نفس القرار صناع عدد من الأعمال الدرامية بمصر ولبنان.

وكانت بشرى قد تعرضت في الفترة الماضية لوعكة صحية خرجت شائعة بسببها بأنها أصيبت بـ”كورونا” إلا أنها نفت ذلك الأمر، وأكدت أن مرضها عبارة عن أزمة صحية مزمنة تصيبها من فترة لأخرى وأنها تعرضت لها ولم تتلق العلاج الصحيح.