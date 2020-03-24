أزمة بين بطلات مسلسل يسرا

متابعة بتجــــــــرد: رغم أن صناع مسلسلات رمضان يسابقون الزمن من أجل إنهاء تصوير مشاهدهم خصوصًا مع تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن مسلسل “دهب عيرة” يواجه أزمة مختلفة هذه الفترة تتعلق بترتيب اسماء الأبطال على التتر.

فرغم أن النجمة المصرية يسرا هي بطلة العمل إلا أن بعض المصادر أفادت أن كواليس المسلسل تشهد حالة من التوتر لرغبة كل من حلا شيحة وعبير صبري وجومانة مراد في وضع اسماءهن عقب اسم يسرا، وتجد الجهة المنتجة للمسلسل صعوبة في إرضائهن جميعًا.

يذكر أن عبير صبري نشرت مقطع فيديو لها من خلال إنستغرام كشف عن تعقيم وتطهيرموقع تصوير مسلسل “دهب عيرة” وخضوع جميع الفنانين لفحص معرفة درجة حرارة أجسامهم قبل دخول موقع التصوير كإجراءات وقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

“دهب عيرة” تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .