غضب العاملين في مسلسل أحمد عز بسبب كورونا

متابعة بتجــــــــرد: كشفت يعض المصادر الخاصة أن العاملين في مسلسل “هجمة مرتدة” والذي يخوض من خلاله النجم أحمد عز سباق الدراما الرمضاني القادم تسيطر عليهم حالة من الغضب بسبب تكثيف ساعات العمل لأكثر من 16 ساعة يوميًا.
وطالب الكثير من العاملين بالحصول على إجازة لمدة أسبوع كما فعل صناع بعض المسلسلات كإجراء وقائي للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد ولكن رفضت الشركة المنتة الإستجابة لمطالبهم.
ويحاول النجم أحمد عز تهدئة العاملين، كما تحرص شركة الإنتاج على تعقيم موقع التصوير بشكل يومي وتوزيع كمامات على كافة العاملين وتوفير الكحول والمطهرات لهم، وقد نجح هذا الأمر في التهدئة قليلاًمن فزعهم.
يشارك في بطولة مسلسل “هجمة مرتدة” نخبة من النجوم منهم هند صبري وهشام سليم وصلاح عبد لله وماجدة زكي.
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