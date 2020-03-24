نادر الأتات يدعو الجمهور للبقاء في البيت على طريقته الخاصة

متابعة بتجـــــــــرد: في ظل انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم، والتزام الناس منازلهم للوقاية من الفيروس الذي ينتشر بشكل متسارع، شارك النجم اللبناني نادر الأتات بحملة “خليك بالبيت”.

على طريقته الخاصة، دعا نادر الأتات المواطنين اللبنانيين والعرب للبقاء في منازلهم، حيث نشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً غنائياً من كلماته وألحان فارس اسكندر تهدف الى تشجيع الناس على البقاء في منازلهم.

وحملت الأغنية رسالة اجتماعية وإنسانية لعل وعسى أن يتقيد المواطنين بإجراءات السلامة العالمة. وأرفق نادر الأتات الفيديو الغنائي بالقول “بدوري أنا حبيت قلكن خليكن بالبيت”.