كاريس بشار: خائفة.. ومتفاجئة من استهتار بعض الفنانات بكورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة السورية كاريس بشار عن صمتها إزاء سخرية بعض النجمات من فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العالم وذهب ضحيته عشرات الآلاف.

وأشارت كاريس بشار في مداخلة هاتفية مع إحدى الاذاعات السورية، أنها تابعت تقريرا لإحدى القنوات انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفنانات أبدين رأيهن بفيروس كورونا بطريقة ساخرة، وقالت كاريس: "كان مفاجئا بالنسبة لي الاستهتار وطريقة تعاملهم مع الفيروس".

وعلقت بشار على تعليق تصوير مسلسل "سوق الحرير" الذي تشارك به: "وأخيرا.. سعيدة جدا بهالقرار لأنه عملي كممثلة مستحيل اقدر اتبع الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة".

وتابعت الفنانة المتواجدة حاليا في لبنان: "تسكرت الحدود بين لبنان وسوريا، لهيك طبقت الحجر المنزلي لمدة ثلاث اسابيع، لسة ما وصلت لحالة الهلع.. أنا بس خايفة وعم تابع الأخبار بشكل مستمر".

وتحدثت كاريس بشار عن تجربتها خلال الحجر الصحي الطوعي لجمهورها، خصوصا بعد اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا.

وطالبت الفنانة الحكومة السورية بتطبيق قانون حظر التجول في حال عدم التزام الشعب بالمكوث في بيوتهم، وأعربت عن خوفها من عدم جاهزية سوريا من حيث المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بالحجر الصحي.

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وصرحت أنها تطبق جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، وأنها تقضي أوقاتها بالرياضة وحياكة الصوف.

يذكر أن كاريس بشار لا تحب اللقاءات الإعلامية، وما دفعها للخروج هو توعية الجمهور بأهمية أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، نشرت الممثلة السورية في يوم الأم على صفحتها الرسمية عبر إنستغرام صورة جمعتها بابنها مجد جواد، من زوجها السابق رجل الأعمال شادي جواد، والذي أصبح شابا وسيما.

ومن الجدير ذكره أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن سوريا من الدول الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا المستجد بسبب الحرب المندلعة فيه منذ سنوات والنظام الصحي الهش والأفراد الأقل حصانة صحية أمام الإصابة بهذا المرض.

وأعلنت وزارة الصحة السورية يوم الأحد، تسجيل الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما عائدة من الخارج.