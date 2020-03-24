إيقاف تصوير المسلسلات السورية.. ما الأعمال التي لم تنته بعد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررمجلس الوزارء السوري أمس الاثنين إيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة للقطاع الخاص بعد أن توقفت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام عن عمليات التصوير الجارية فيها، وذلك ضمن إجراءات الحكومة السورية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره.

كما طالب مجلس فرع دمشق لنقابة الفنانين وعبر صفحتهم الرسمية على الفيسبوك شركات الإنتاج التي ما تزال تواصل تصوير أعمالها بالتوقف عن التصوير حرصاً على الصحة العامة.

موقع فوشيا رصد لمتابعيه الأعمال التي لم تنتهِ من مرحلة التصوير، وسيضطر القائمون عليها لتعليق مرحلة التصوير إلى مدة غير محددة بينما كان يتم تحضيرها للمنافسة في شهر رمضان المقبل.

"سوق الحرير"

دراما بيئية شامية يقول صنّاعها إنها ستكون أكثر قرباً إلى الدراما الاجتماعية، من تأليف حنان مهرجي وإخراج مؤمن وبسام الملا وإنتاج شركة ميسلون وبطولة نخبة من النجوم، على رأسهم أسعد فضة وسلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار وميلاد يوسف وندين تحسين بك وقمر خلف وغيرهم الكثير.

وسيتناول العمل قضايا اجتماعية وإنسانية ضمن حياة عائلة تشكل ركيزة العمل وتمرّ بظروف مختلفة، وحالات متشابكة بين الأخوة وزوجاتهم إضافة إلى ظروف خاصة تمرّ بها العائلة وتحمل عنصري التشويق والإثارة.

"مقابلة مع السيد آدم"

بالرغم من أن فريق العمل قطع شوطاً كبيراً في مرحلة التصوير، لكن صنّاعه سيضطرون للتوقف أمام القرار ولحماية الفنانين والفنيين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو من إخراج فادي سليم وبطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، تولين البكري، يزن السيد، مصطفى المصطفى، جيانا عنيد، منة فضالي وغيرهم.

ويتناول العمل قضية الاتجار بالبشر عبر دراما اجتماعية بوليسية تشويقية بطلها طبيب شرعي "غسان مسعود" بعد أن يعتزل عمله كطبيب تستفزه جريمة غامضة لفتاة مصرية تعيش في سوريا، فيسعى إلى الكشف عنها قبل أن يقع في ظروف عصيبة بعد معرفته بالمجرمين الذين يحاولون الضغط عليه من خلال ابنته لترك هذه القضية.

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"شارع شيكاغو"

عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تهرب برفقة بطل شعبي يدعى "مراد عكاش" لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة السيتنيات، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو ذائع الصيت والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، ينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية، فتتحول الحقبتان الزمنيتان مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا وبطولة نخبة من النجوم منهم دريد لحام، عباس النوري، نادين خوري، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، شكران مرتجى، مهيار خضور، نظلي الرواس وغيرهم الكثير.

"بورتريه"

تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم سلكا وإنتاج إيمار الشام وبطولة سليم صبري، فادي صبيح، جلا شموط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، ترف التقي، هافال حمدي، نادين قدور وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، تشويقي، حول قصة حب بين "ريما" و"حازم"، تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية، لكن هذه القصة ستثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك بينهما، لم يكونا يعلمان عنه شيئا، وسيلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتمضي أحداث العمل لتبين ما إذا أمكن لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين، ويداوي جروحه الغائرة، أم سيتحول إلى سيل جارف يدمر كل ما يحيط بالعاشقين، بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل.

"بعد عدة سنوات"

بدأ المخرج عبد الغني بلاط تصوير مشاهده قبل أيام قليلة وهو من تأليف بسام جنيد وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي وبطولة نخبة من النجوم منهم عبدالمنعم عمايري، ديمة قندلفت، نادين تحسين بك، سعد مينة، ريم زينو، علي كريم، ريم عبد العزيز، روبين عيسى وغيرهم. وهو عمل اجتماعي معاصر.