غديرالسبتي تبكي بعد تأكد إصابة ابنتها بكورونا.. وربما تلحقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الفنانة الكويتية حالة نفسية سيئة، هذه الأيام في ظل ابتعاد ابنتها عنها ووصول سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى العزل بعد تأكد إيجابية نتيجة العينة التي تم فحصها للوقوف على حقيقة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، إضافة إلى أنها ستظل طوال فترة تلقي العلاج بعيدة عنها وربما تلحقها للمستشفى بعد خضوعها هي الأخرى للفحص.

وأجهشت الفنانة الكويتية بالبكاء على الحالة العامة التي تسبب فيها فيروس كورونا بالبشر، معلنة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أنه تأكد إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وبذلك حسمت الشكوك التي دار حديث بشأنها خلال الساعات الماضية.

وقالت غدير السبتي في المقطع الذي ظهرت فيه وهي ترتدي الكمامة والقفازات بيدها: "أنا طبعًا لبست كده لإن تو دقوا علينا المستشفى لإن طلعت نتيجة بنتي إيجابية والحين الإسعاف جايين ياخدونها".

وأردفت الفنانة الكويتية قائلَة: "ونتيجتي أنا بالانتظار ادعوا إن شاء الله ما في شيء، وأبغي أقول إننا ضلينا اتنين بالبيت الكل راح، ولكن إن شاالله أنا أروح بدالكم كلكم وتضلون انتوا بخير"، في إشارة منها إلى نقل ابنتها للعدوى إلى بنات شقيقتها الثلاثة وأصغرهم بيبي عمرها 4 سنوات.

وبثّت غدير السبتي مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، وكانت تجهش بالبكاء وهي تتحدث عن إبعاد فيروس كورونا الأهل عن بعضهم البعض، فظهرت برفقة إحدى صديقاتها وتُدعى "روان"، وبدا أن هذه الصديقة تعاني عدم استطاعتها التحرك من منزلها في البلد الذي تقيم فيه فقالت: "إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا"، دون الإشارة إلى البلد الذي تقصده.

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وأضافت صديقة غدير السبتي قائلة: "أنا عارفة إن الكويت تبي تسوي كنترول من الداخل لكن أتمنى تمر على خير"، فيما ردّت الفنانة الكويتية قائلة: "قولي إن شاء الله وتعدي يا روان وترجعون لبيتكم".

وأردفت غدير السبتي قائلة: "لازم الناس تعرف إن الموضوع مو سهل الموضوع وايد مصيبة إحنا مستسخفين الموضوع"، موضحة أن أبناء شقيقتها الثلاثة أصيبوا بفيروس "كورونا" وأنه ولأول مرة ابنتها تكون بعيدة عنها ويخرج أبناء شقيقتها للحجر الصحي حتى يعقمو المنزل.

يُذكر أن غدير السبتي أثارت الشكوك منذ أيام عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت صورة لها عبر ستوري إنستغرام الخاص بها، ووجهت رسالة دعم إلى ابنتها، قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".