أصالة تسجل أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعد انتهاء أزمة كورونا

النجمة أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز ومهندس الصوت خالد رؤوف، الذى أكد لـتصريح خاص أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن أصالة ستظهر فيها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، لافتاً إلى أن تسجيلها سيكون بعد انتهاء الوضع الحالى بسبب أزمة كورنا.وأحيت أصالة مؤخراً حفلين غنائيين فى عيد الحب الأول بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، والثانى ضمن مهرجان هلا فبراير بدولة الكويت، وقدمت خلال الحفل عددا من الأعمال الغنائية الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، أبرزها "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها. أما عن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب" وصلت إلى نحو 11 ونصف مليون مشاهدة فى شهرين، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة. على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".

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