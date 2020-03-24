أسما شريف منير توجه نصائح لمتابعيها

نشرت الإعلامية والبلوجر أسما شريف منير صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت أسما شريف منير من داخل منزلها بمكياج بسيط واعتمدت على الشعر الكيرلى وخطفت أنظار متابعيها بهذه الإطلالة. وعلقت على الصورة قائلة "Good morning beautiful people, please stay home and stay safe.. صباح النور، خدوا بالكم من نفسكم و اقعدوا في البيت ". وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات: تحفة عليكى الكيرلى , جميلة , زهقنا من البيت.



يذكر أن أسما شريف منير طرحت أول كتاب لها بعنوان "طلقني"بمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ 51 وقالت أسما شريف منير إن (طلقني) كتاب جديد يتناول تجربتها الخاصة لتقدم من خلاله النصيحة لكل من يمرون بظروفها حتى يستطيعوا اتخاذ قرار سواء بالإصلاح أو الطلاق.

قد يهمك أيضا:

أسما شريف منير تنشر صورة بإطلالة جديدة

السقا ينوه علي انستغرام لمسرحية جديدة مع منى زكي