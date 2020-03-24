تأجيل طرح ثاني أغاني ألبوم محمد محيي والسبب "كورونا‎"

في فبراير الماضي، طرح الفنان محمد محيي أغنية "سهرانين"، استعدادًا لطرح أغاني أحدث ألبوماته "بتاع زمان"، بمعدل أغنية كل 15 أو 20 يومًا، وهو ما لم يتم.

المنتج هيثم دردير في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "لم نستقر بعد على الموعد، بسبب الظروف التي نعيشها في ظل أزمة فيروس كورونا، وندرس الأمر حاليًا".

كان من المقرر أن يطرح محيي أغنية درامية بعنوان "فوضت أمري" من ألحانه، وكلمات الشاعر أشرف أمين، وتوزيع محمد العشي.

ويضم ألبوم محيي 18 أغنية، منها: "بتاع زمان، هربت، أخبار الحبايب، أحلى الناس، قضية".

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