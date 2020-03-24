في فبراير الماضي، طرح الفنان محمد محيي أغنية "سهرانين"، استعدادًا لطرح أغاني أحدث ألبوماته "بتاع زمان"، بمعدل أغنية كل 15 أو 20 يومًا، وهو ما لم يتم.
المنتج هيثم دردير في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "لم نستقر بعد على الموعد، بسبب الظروف التي نعيشها في ظل أزمة فيروس كورونا، وندرس الأمر حاليًا".
كان من المقرر أن يطرح محيي أغنية درامية بعنوان "فوضت أمري" من ألحانه، وكلمات الشاعر أشرف أمين، وتوزيع محمد العشي.
ويضم ألبوم محيي 18 أغنية، منها: "بتاع زمان، هربت، أخبار الحبايب، أحلى الناس، قضية".
قد يهمك أيضا:
محمد محيي يطرح أولى أغاني "بتاع زمان" الأسبوع المقبل
محمد محيي يتعاون مع هاني رجب في أغنيتين في ألبومه الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل طرح ثاني أغاني ألبوم محمد محيي والسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.