رسالة حزينة من أحلام بسبب فيروس كورونا

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة حزينة تفاعلت من خلالها مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في العالم والبلدان العربية.

وكتبت: "اللهمّ إن مساجدنا أظلمت وشهر رحماتك الفضيل قد دنا فلا تحرمنا سماع تراتيلِ التراويح ولا بكاء الإمام في تهجدهِ ولا رؤية المُصلين يصطفون كالبنيانِ المرصوصِ في تبتلهم ولا تغبرّ كُتبك في بيوتك من هُجرانها في شهرٍ أُنزلت فيه، ولا تحرمنا من عمرةٍ تعدل حجةً مع نبيك، اللهم اصرف عنا الوباء".

وغردت في وقت سابق: "يا رب أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة واكشفها عنا برحمتك وكرمك ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن. يا رب أعد أحوالنا كما كانت آمنين مطمئنين في كنف طاعتك ورضاك عنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به فإنه لا ملجأ ولا منجى لنا الا أنت. أمين".

كذلك شاركت الفنانة في حملة "خلك في البيت" التي تهدف إلى دعوة الجميع إلى الالتزام بقواعد الحجر المنزلي منعاً لارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

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