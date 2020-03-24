زوجة إدريس ألبا تضحي بصحتها من أجله

أعلنت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الشهير إدريس ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعد أيام من إعلان الأخير الأسبوع الماضي عن معاناته مع الفيروس المميت.

ويأتي هذا الخبر بعد الانتقادات القاسية التي تعرضت لها سابرينا بسبب ظهورها بجانب زوجها أثناء إعلانه عن الخبر الحزين، إلا أنها أكدت في لقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها "أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بغريزة الزوجة التي عليها رعايته".

وقالت سبرينا في حوار مع الاعلامية الشهير أوبرا وينفري "لقد اكتشفت إنني مصابة بفيروس كورونا أيضاً ولم أتفاجأ من النتيجة لأنني كنت أحتاج لرعايته ولمسه والبقاء معه".

وأوضح الزوجان أنهما يقضيان وقت الحجر الصحي في المنزل ويقضيان الوقت في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج.

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