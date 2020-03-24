كشف صورة تجمع نانسي عجرم وابن محامية القتيل المعزولة

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت منذ أكثر من 4 سنوات وجمعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وشاب لم تعرف في البدء هويته.

وتبين أن الأخير ظهر أيضاً في صورة أخرى إلى جانب رهاب بيطار المحامية المعزولة لعائلة الشاب محمد الموسى الذي عرف باسم قتيل فيلا نانسي عجرم حيث تبين أنه ابنها.

وأطلقت الصورتان موجة واسعة من التعليقات وأشار الكثيرون إلى أن الشاب كان معجبي الفنانة وأن الصورة التي جمعتهما قديمة والتقطت قبل الحادثة ولا علاقة لها بها على الإطلاق.

ويشار إلى أن والد الموسى أعلن في مقطع فيديو تم تداوله سابقاً إلى أنه تم التخلي عن خدمات المحامية.

ورغم هذا واصلت الأخيرة بعد ذلك إعلان مواقفها في ما يتعلق بالقضية وكتبت على حسابيها على "فيسبوك" و"تويتر": "قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أموراً هامة بالقضية وأرجو ألا يتحلل كما تحللت جثته".

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كما نشرت فيما بعد تغريدة لافتة جاء فيها: "غير اني بحبكم اكتشفت كمان إن سجن كورونا الإختياري هو فرصة للغوص في زوايا النفس لترميمها واقتلاع الحشائش الضارة منها ليكون" وهو ما اعتبره الكثيرون تراجعاً عن مواقفها الحادة.

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