القاهرة – لايف ستايل
أعلن الفنان اللبناني القدير صلاح صبح المعروف بالشخصية الشهيرة شكري شكرالله وفاة ابنه جهاد في الولايات المتحدة الأميركية. وتبين أن هذا حدث بعد تصديه لعملية سطو مسلح. ونعى الفنان فقيده من خلال منشور وكتب: ""ابني في ذمّة الله".
وأشار إلى أنه لن يتمكن من إقامة مراسم العزاء له بسبب الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في ظل انتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد.
وعلق: "نظراً للظروف الحالية وحفاظاً على صحتكم نعتذر عن تقبل التعازي سائلين الله أن لا يفجعكم بعزيز".
وأعلن الكثيرون تعاطفهم معه متمنين له الصبر والسلوان ولفقيده الرحمة ومعربين عن أسفهم لخسارته ابنه الشاب. وكان من أبرز المعزين نقابة الممثلين في لبنان التي تقدمت بأحر التعازي.
ويشار إلى أن صبح يعتبر من أبرز وجوه الشاشة اللبنانية ومن مؤسسي الأعمال التلفزيونية من خلال عمله مع الفنان صلاح تيزاني أو أبو سليم وذيوع شهرته بعد أدائه دور الرجل البخيل.
ويشار إلى أن لبنان سجل في الـ24 ساعة الأخيرة 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 267، علماً أن هذا البلد يطبق حالة التعبئة العامة وإجراءات الحجر المنزلي.
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كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مأسوية لابن هذا الفنان اللبناني وكورونا يمنع العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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