شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وسلمى أبو ضيف يشاركان فى "تحدي الملل" بصور من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة كندة علوش قبول تحدي النجمة هند صبرى الذى أطلقته تحت اسم "تحدي الملل" لمحاولة التسلية فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع تفشى المرض، وذلك بنشر صورة من الطفولة.

ونشرت كندة صورة لها بطفولتها مع والدها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"،معلقة :"تحدي_الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة.. صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب ..بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".



كندة علوش

كما قبلت الفنانة سلمي أبو ضيف التحدي ونشرت صورة من طفولتها، معلقة عليها :"قبلت تحدي هندوش ونشرت صورتي وانا طفلة كان عندي وجه جاد.. واتحدي أحمد السعدني وشيكو و هنا الزاهد و هدي المفتى وعمر سلامة".

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سلمي ابو ضيف

هند صبرى هي أول من بدأت التحدي ونشرت صورة لها فى طفولتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "تحدى الملل .. لازم نقعد فى البيت .. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا فى فرح أوعيد .. ورونا صوركم"، معلنة تحدى كل من منة شلبى وسلمى أبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.

وشاركت النجمة كنده علوش، في تحدي الخير، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل برعاية الأسر المصرية المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، ونشرت علوش مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وهي تعلن تكفلها بـ 50 أسرة لمدة شهر.

وقالت علوش في الفيديو: "الحقيقي تحدي الخير الى بدأوه زملائي، هو مبادرة إيجابية جدا، علشان نشجع كل شخص صعب عليه انه يقعد في البيت في هذه الفترة بانه يلتزم بالقعدة في البيت، وأنا بدوري بقبل تحدي درة وبتكفل بـ 50 أسرة، وبنقل التحدي لـ ليلي علوي وتامر حبيب خالد سليم، وياسمين رئيس، وجومانا مراد، وطبعا لكل شخص حابب انه يساعد".