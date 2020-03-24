شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال بصورة قديمة أمام الكعبة: اللهم ردنا إليها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حمادة هلال متابعيه بصورة قديمة له أمام الكعبة خلال أدائه فريضة العمرة مؤخرا، قبل القرارات الحالية بمنع العمرة وغلق المسجد الحرام بسبب تفشى فيروس كورونا، داعيا الله أن يعيده مرة أخرى هناك، معلقا عبر حسابه بموقع "إنستجرام":" اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام.. اللهم ردنا إليه قريبا يارب العالمين".

و رغم انتشار فيروس كورونا وتسببه فى إلغاء كل الاحتفالات الخاصة بعيد الأم، لم ينسى النجم حمادة هلال الأمهات المصرية والعربية، وأهداهم كليب أغنية جديدة بعنوان "ست الناس"، والذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج، توزيع أحمد عادل، والكليب من اخراج أحمد بدران.

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حمادة هلال

واحتفل هلال مؤخراً بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".

وكانت آخر حفلات النجم حمادةهلال داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.

وكان حمادة هلال قد طرح مؤخراً أغنية "أوه لا لا" عبر موقع يوتيوب بالتزامن مع احتفالات الكريسماس الماضية، وذلك بعدما طرح خلال العام الماضى 2019 منها "الناس الحلوة" التى غناها كتتر لمسلسل "ابن أصول" الذى قام ببطولته فى دراما رمضان الماضى.