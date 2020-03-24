شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الخير.. مى عمر تنضم للمبادرة وتتكفل بـ150 أسرة متضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة مي عمر، مشاركتها في تحدي الخير للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ150 أسرة.

ونشرت مى عمر فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تعلن فيها قبول التحدي، قائلة:" ده الوقت اللى لازم كلنا نقف جنب بعض فيه لازم القادر يساعد إلى غير قادرين والناس اللى دخلهم باليومية هيبقوا الموصوع صعب عليهم، فانا بتكفل ب 150 أسرة مصرية، لمساعدة الأسرالمتضررة من فيروس كورونا".

وتابعت:"أن فخورة بالإجراءات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها علشان تحافظ علي الشعب وفخورة بكل واحد قاعد فى بيته ومستحمل الزهق عشان يحافظ علي نفسه وعلي أهله وعشان نمنع انتشار المرض وربنا يعديها علي خير".



مى عمر

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من ناحية أخرى تشارك الفنانة مى عمر فى مسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد "مى" شخصية بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات.

المسلسل يتناول بعض الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.