شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تسجل أغنيتين باللهجتين المصرية واللبنانية لطرحهما فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلي حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" في موسم الصيف على فترات متباعدة.

وكانت ميريام فارس قد أحيت حفلاً غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير الماضى، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية والأجنبية، وضمت فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت بشكل كبير للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.

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واحتفلت ميريام فارس هذا الأسبوع بعيد الأم حيث شاركت جمهورها بصور تجمعها مع والدتها من احتفال عيد الأم، وظهرت ميريام في لقطات عفوية مع والدتها وسط الضحك و الهزار، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالتها و إطلاله والدتها و أنها تشبهها كثيرا، متسائلين فين الأم و فين البنت.