شكرا لقرائتكم خبر عن "هنتجنن والله".. رامى صبرى وزوجته يقضيان أوقات الحجر المنزلى بفيديو طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب رامي صبري، مقطع فيديو طريف مع زوجته على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، حيث ظهر رامي صبري وخلفه زوجته وهما يقومان ببعض الحركات والايماءات الطريفة بوجههم التي تعبر عن الفراغ الذى يعيشونه بسبب استمرار فترة الحجر المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد ، وعلق رامي صبري ساخرا على الفيديو: "ادي قعدت البيت ???? هنتجنن والله ".

وطرح مؤخرا رامي صبري أغنية "حياتي مش تمام" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ طرحها، ويعد هذا التعاون بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى ولاقت نجاحا كبيرا.



رامى صبري وزوجته

وأحيا رامى صبرى مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى جدة والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج وقدم من خلال عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" منها بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا وغيرها وتفاعل معه الجمهور بالهتاف وترديد أغانيه.