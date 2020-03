شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات بخسارة أكثر من 500 مليون دولار لـ ديزنى لاند بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تدفع ديزني لاند لموظفيها البالغ عددهم 31 ألف موظف، حوالي 59 مليون دولار خلال فترة إغلاق للمتنزه التريفهى، وذلك بسبب انتشار فيروس كرونا، كما أنه من المتوقع أن تخسر ديزنى لاند أكثر من 500 مليون دولار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "ocregister"، وستستمر ديزني في دفع رواتب موظفيها بينما يتم إغلاق Disneyland وDisney California Adventure حتى نهاية مارس بسبب جائحة COVID-19.

كما قال متحدث باسم شركة "والت ديزنى" فى بيان إن الشركة قررت إغلاق متنزهى ديزنى لاند وكاليفورنيا أدفنتشر فى أنهايم بولاية كاليفورنيا، بسبب المخاوف الكبيرة جراء انتشار فيروس كورونا، وذكر البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بالفيروس فى المتنزهات المرتبطة بالشركة.

كان قد صدر بيان من الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ومنتجعاتها الترفيهية وضح من خلاله:" إن منتجع ديزني وورلد ومنتجع ديزني لاند يرحبان بالضيوف كالمعتاد ونحن نواصل تنفيذ التدابير الوقائية تمشيا مع توصيات مراكز السيطرة والوكالات الصحية الأخرى".

أشار كل من ديزني لاند ويونيفرسال إلى أنهما يزيدان من مواعيد التنظيف المنتظمة وتعليم الموظفين طرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث إن تعليم الموظفين يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لكلتا الشركتين، حيث ذكرت مدونة ديزني:" فرقنا الصحية وقادتنا في الموقع يتواصلون مع أعضائنا المدربين بشأن الوقاية من الأمراض، بما في ذلك توجيهات مركز السيطرة على الأمراض"، وبالمثل أشار بيان يونيفرسال إلى :" إجراءاتنا الصحية والنظافة وأفضل الممارسات، ونقوم بتثقيفهم حول التدابير الوقائية الأساسية"، كما تشجع الشركات أي موظف يشعر بالمرض على عدم القدوم إلى العمل.

كما أعلنت شركة ديزني عن توقف عمليات الإنتاج وما قبل الإنتاج لعدد من الأفلام التي كانت على خريطة إنتاجها في ٢٠٢٠ وذلك لأجل غير مسمي.

وجاءت الافلام كالتالي

“The Last Duel,”

“The Little Mermaid,”

“Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings,”

“Home Alone,”

“Nightmare Alley,”

“Peter Pan & Wendy”

“Shrunk”

الشركة كانت قد جهزت مواقع تصوير فيلم النسخة الحية حورية البحر في لندن المقرر أن تقوم هالي بيلي بدور "آرييل"، حورية البحر الأميرة التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب "ميليسا مكارثي" دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب "خافيير بارديم" دور الملك تريتون.