شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تطلق "تحدى الملل" بنشر صور الطفولة للتسلية فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النجمة هند صبرى لتحدٍ جديد لمحاولة التسلية فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع تفشى المرض، وأطلقت عليه اسم "تحدى الملل" وذلك بنشر صورة فى الطفولة.





وبدأت هند صبرى بنفسها ونشرت صورة لها فى طفولتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "تحدى الملل .. لازم نقعد فى البيت .. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا فى فرح أوعيد .. ورونا صوركم"، معلنة تحدى كل من منة شلبى وسلمى أبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.

من ناحية أخرى أعربت الفنانة هند صبرى عن سعادتها بالتواجد فى مسلسل "هجمة مرتدة" المقرر عرضه على الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أنه عمل لا يمكن رفضه، مضيفة أنها تقدر أي نص جيد يأتيها، دون النظر لفكرة البطولة أو مساحة الدور، وأن المسلسل عمل إنساني حربي مأخوذ من أحد ملفات المخابرات المصرية في حقبة زمنية مهمة .

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وأوضحت أنها تقدم شخصية المرأة القوية التي تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان "أحمد عز" ضابط المخابرات، حيث تقع في كثير من المشاكل بسبب زوجها.

وقالت إنها انتهت من تصوير عدد من مشاهدها في العمل الذي انطلق تصويره منذ نحو ثلاثة أسابيع، معربة عن سعادتها بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، مما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مشيرة إلى أن أن المسلسل يتميز بالنص الجيد ويشارك فيه باقة من الفنانين ، مبدية تمنياتها بأن يلقى أعجاب الجمهور\.

"هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.