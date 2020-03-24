محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين له من الحرم المكي، في أثناء تأديته مناسك العمرة بالأراضي المقدسة..
وكتب: "اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام وردنا إليه قريبا يارب العالمين".
وتتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا، منها إخلاء المسجد الحرام من المصليين، ومنع تأشيرات العمرة حتى إنتهاء الأزمة.
من ناحية أخرى، طرح حمادة هلال أغنية بعنوان "ست الناس" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، والأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج أحمد بدران.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال ينشر صورة من الحرم المكي: "اللهم ردنا إليه قريبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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