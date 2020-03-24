ملحن "مفيش حاجة صعبة" لأحمد سعد يكشف تفاصيل اختيارها لمسلسل "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفي حمزة:

أنهى المطرب أحمد سعد، إجراءات نقل حقوق ملكية أحدث أغنياته "مفيش حاجة صعبة"، للشركة المنتجة لمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، بعد أن تم اختيارها لتكون أغنية تتر البداية بالمسلسل الذي تقرر عرضه في رمضان المقبل.

ملحن الأغنية وليد سامي، كشف لمصراوي تفاصيل ضمها للمسلسل، وقال: "بداية العمل على الأغنية كان في يناير الماضي، اذ قمت بتلحينها بعد أن كتبها الشاعرمحمد المصري، وقمت بإرسالها إلى الفنان احمد سعد خلال تواجده في دبي، وبمجرد سماعه لها اتصل بي، وقال، الأغنية تخصني".

وتابع : "بعد حوالي شهر، قام الفنان أحمد سعد، بتسجيلها فور عودته ووزعها موسيقيا عمرو الخضري، وبالبداية كان من المقرر أن تكون ضمن الألبوم المقرر طرحه بالفترة القادمة، لكن بعد فترة تلقيت من أحمد اتصالا، ابلغني فيه إنه تم اختيار الأغنية لتكون مقدمة مسلسل (البرنس)، ورحبت بذلك وانهيت أمس السبت كافة الإجراءات بالمصنفات الفنية للشركة المنتجة للمسلسل "

يذكر أن، أحمد سعد سيقدم خلال العمل مجموعة من المقاطع الغنائية القصيرة، التي تتماشى مع أحدث العمل، وسيقوم بتلحين هذه المقاطع هيثم نبيل، وسيوزعها عادل حقي، وبذلك يكون أحمد سعد، ثالث المطربين الذين يغنون في "البرنس" ، إذ يقدم رضا البحراوي أغنية النهاية، بعنوان "يا طيب" من كلمات محمد عنتر وألحان تامر كروان، بينما يقدم حسن شاكوش أغنية الدعاية "شارع أيامي"، من كلمات الشاعر شفيق كارم، والحان تامر حجاج