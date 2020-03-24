"السقا يكتب وحاتم يعزف ويرقص وخاطر بالاسكوتر".. هكذا يقضي نجوم العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرص عدد كبير من النجوم على إظهار حالتهم خلال فترة العزل المنزلي، بعد أن التزموا بإرشادات وزارة الصحة المصرية بالتزام البيوت، لأسبوعين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقد كشفت الأيام الأولى من العزل عن مواهب النجوم الأخرى التي لم يعرفها أحد، حيث استغل أحمد حاتم هذه الفترة في العزف على البيانو، بينما قام محمود عبدالمغني برش الزرع، أما السقا، فعاد لكتابة الرباعيات والقصائد.

الخليج 365 يرصد لكم تفاصيل حياة بعض النجوم خلال فترة العزل.

محمود عبد المغني

نشر الفنان محمود عبد المغنى مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر عبد المغني في الفيديو وهو يروي الزرع بحديقة منزله، ويغني: "الدنيا برد يا عم خليل"، وعلق "خليك في البيت.. خليك متفائل.. هتعدي إن شاء الله".

أحمد حاتم

فيما نشر الفنان أحمد حاتم مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر وهو يعزف ويرقص على الأورج، وعلق: "أنا زهقان أوي".

شيرين رضا

كما شاركت الفنانة شيرين رضا متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو.

وظهرت شيرين في الفيديو مع "عصفور" يقف فوق كتفها، وعلقت: "هيا بنا نخرج.. لا".

أحمد مكي

أما الفنان أحمد مكي، فنشر صورة مع الحمام؛ حيث يقوم بتربية أنواع مختلفة من الطيور فوق منزله.

Advertisements

عمرو سعد

الفنان عمرو سعد نشر فيديوهات وصور، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمارس التمارين الرياضية، وعلق: "تحدي الملل".

دانا حمدان

شاركت الفنانة دانا حمدان متابعيها مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت حمدان في الفيديو وهي تقلد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بمشهد من أحد أعمالها، مرتدية "جلباب" بلدي و"طرحة" على راسها، وقالت :"ابنك دا إيه أبو فنلة واحدة وجوز شراب فردة على فردة، أنا اللي منجراة، عجبك منظره عجباكي هيئته، بفلوسي.. وأقدر اشتري سيد سيده بفلوسي".

مصطفى خاطر

نشر نجم مسرح مصر، الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يقود "اسكوتر"، وقال: "بقولوكوا خليكوا في البيت".

هند صبري

نشرت هند صورة لها في الصغر عبر حسابها على" إنستجرام"، وعلقت: "تحدي الملل، لازم نقعد في البيت كلنا.. كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها، أنا بدأت بصورة غالبا في فرح أو عيد".

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، يلقي من خلاله رباعية جديد عن "فيروس الكورونا".

وقال السقا: "كممونا وفيرسوناعشان وباء اسمه الكورونا.. قعدونا في البيوت بهدلونا ومرمطونا عشان وباء اسمه الكوروننا.. الحقونا باللقاح سرعوا طلع عين أبونا.. أبوس إيديكوا ريحونا.. خلصونا من الكورونز".

صلاح عبد الله

كما نشر الفنان صلاح عبدالله مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" يقول فيه:"يا صاحبي كلك نظر يا صاحب الواجب، الحظر ما بيمنع قدر بس الحذر واجب، ولا بد وقت الخطر نعمل الواجب، يمكن ساعتها القدر يعمل معانا واجب، خليك في البيت، خليك في البيت، والنبي يا ريت الله يخليك".