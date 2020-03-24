تراند اليوم : رغم "كورونا".. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بزفافها

رغم حالة الرعب التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي دفع العديد من الحكومات على اتخاذ إجراءات تمنع التجمعات أو الاحتفالات، إلا أن الفنانة اللبنانية الشهيرة وملكة جمال بنان السابقة " فاليري أبو شقرا" فاجأت الجميع بإعلان موعد زفافها.
وأشارت الفنانة اللبنانية خلال بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن زفافها سيكون في الـ13 من شهر يونيو المقبل.
و"أبو شقرا" كانت قد أعلنت خطوبتها العام الماضي من رجل الأعمال زياد عمار في أجواء عائلية.
ومن ناحية أخرى، يعرض لها حالياً الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، والذي يشارك في بطولته أيضاً الممثلون معتصم النهار، سينتيا سامويل، كارمن لبس، نادين خوري، إلسا زغيب، جو طراد، وسام صباغ، وسام بريدي وغيرهم، وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رشا شربتجي.