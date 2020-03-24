تراند اليوم : اعتزلت الفن وتفرغت للعبادة.. وفاة ابنة فنانة مصرية شهيرة

رحل عن عالمنا ابنة الفنانة المصرية الشهيرة ناهد جبر، التي أعلنت اعتزالها الفن قبل سنوات، وهي أيضًا ابنة لاعب كرة القدم ومدرب نادي الزمالك السابق عصام بهيج.
وأعلن زوجها حازم المبروك، وفاة زوجته مايسة عصام بهيج، الخبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أنه تعذر الصلاة عليها في المسجد نظرًا لقرار الحكومة بغلق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكتب زوجها: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر؛ لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".
الفنانة المصرية ناهد جبر مخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية، ولدت في 11 يوليو 1945، ابنة اللواء عبد الفتاح جبر وشقيقة الفنانة منى جبر، تخرجت في معهد السينما قسم إخراج، وتزوجت ناهد جبر من اللاعب عصام بهيج نجم كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في فترة الخمسينيات، وأنجبا ابنتهما مايسة، وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.