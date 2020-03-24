تراند اليوم : وفاة حبيب "جنيفر لوبيز"

توفي ديفيد كروز، الصديق السابق للنجمة الشهيرة جينيفر لوبيز، في مستشفى في مانهاتن عن عمر يناهز 51 عامًا، جراء معاناته من مرض القلب.

وتعود قصة الحب بين كروز ولوبيز إلى سنوات بعيدة عندما كانا في المدرسة الثانوية، لكنهما انفصلا عن بعض في منتصف التسعينات.

وبحسب "TMZ" المختص بنشر أخبار المشاهير، فقد توفي كروز يوم السبت في مستشفى "جبل سيناء الغربي" في مانهاتن، جراء إصابته بالقلب، ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول سبب الوفاة.



وكان كروز ولوبيز بدآ في بالتواعد عندما كانت الأخير في عمر 15 عامًا فقط، واستمرا في علاقتهما طوال أوائل العشرينات، قبل أن ينفصلا في منتصف التسعينات، وحتى قبل أن تحظى "جنيفر" بشهرة عالمية كمغنية وممثلة.

ولاحقًا، ارتبطت لوبيز رسميًا بالنجم العالمي بن افليك، ثم تزوجت من المغني اللاتيني مارك انتوني، وأنجبت منه طفليها التوأم ايمي وماكس وانفصلت عنه منذ 10 سنوات، وارتبطت رسميًا بلاعب كرة البيسول الشهير إليكس رودريجرز.

وقال صديق لديفيد لمدة 18 عامًا: "كان لطيفًا ومحبًا. لم يكن متمسكًا بأي شيء وكان دائمًا منفتحًا جدًا. كان أبًا مخلصًا، ساعد في تربية ابن زوجته الذي هو الآن في قوات المارينز".

