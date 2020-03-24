وفاة الحبيب الأول لـ جينيفر لوبيز عن عمر الـ51 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - بدأت علاقاتهما عام 1984، عندما كانت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ في الخامسة عشرة من عمرها وكان هو يبلغ من العمر 16 عاما، وانفصلا في عام 1995 قبل بداية تحقيق لوبيز لشهرتها العالمية، إنه ​ديفيد كروز​ الذي توفي عن عمر الـ51 عاماً في مستشفى في مانهاتن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن وفاة كروز نتيجة معاناته من مرض القلب، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية قبل وفاته.

وكانت تحدثت لوبيز عن علاقتها بكروز خلال مقابلة في عام 2004، وقالت: "إنه صديق لي، وربما يعرفني أكثر من أي شخص آخر"، وتابعت:"أمتلك العديد من الذكريات مع ديفيد، فتواعدنا لمدة تسع سنوات، بمثابة عمر طويل، لقد نشأنا معا لأنني كنت صغيرة عندما التقيت به".

وأضافت :"لقد وقع في غرامي على الفور، وهو لا يزال يعيش في حي برونكس حيث نشأنا وكذلك تسكن جدتي به، وأراه كلما ذهبت هناك لزيارتها، عندما نلتقي سويا، نكون على اتصال لبعض الوقت".