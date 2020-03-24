دانييلا رحمة مع جينيفر أنيستون وسيرين عبد النور مع كاثرين زيتا جونز..فما القصة؟؟-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة للممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ والممثلة العالمية ​جينيفر أنيستون​ وعلّقت بالقول:"بقولو بيخلق من الشبه اربعين دانييلا معقول شو بتشبهو بعض"، لتردّ عليها رحمة بالقول:"اول مرة حدا بيشبّهني الها.. بس معك حق في شبه بيناتنا بهالصورة وانتي مين بتشبهي؟ صرلي ساعة بفكر".

لتعود وتختار رحمة أن تشبهها بالممثلة العالمية ​كاثرين زيتا جونز​، إذ نشرت صورة مركبة للأخيرة مع صورة قديمة لعبد النور وعلّقت بالقول:"عرفت مين بتشبهي.. كاثرين زيتا جونز وعلى فكرة من أجمل صورك"، لترد عليها عبد النور ممازحة بالقول:"دانييلا حياتي في اقدم بعد ؟؟؟ هون بشبه الصوص اذا شي كان عمري ١٨ سنة".

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