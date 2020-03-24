ميرنا وليد - بيروت - بعد تأكيد إصابة ابنتها ​أسماء القبندي​، ب​فيروس كورونا​ المستجد COVID-19، أطلت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت غدير:"أنا طبعًا لبست لإن تو دقوا علينا المستشفى لإن طلعت نتيجة بنتي إيجابية والحين الإسعاف جايين ياخدونها ونتيجتي أنا بالانتظار ادعوا إن شاء الله ما في شيء، وأبغي أقول إننا ضلينا اتنين بالبيت الكل راح، ولكن إن شاالله أنا أروح بدالكم كلكم وتضلون انتوا بخير".

وانهارت غدير بالبكاء في فيديو لها برفقة إحدى صديقاتها التي تُدعى "روان" وابنتها أسماء من الحجر الصحي، وقالت روان:"إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا"، وتمنت روان أن تمر الأمور على خير.

وقالت غدير بدورها:"قولي إن شاء الله وتعدي يا روان وترجعون لبيتكم، لازم الناس تعرف إن الموضوع مو سهل الموضوع وايد مصيبة إحنا مستسخفين الموضوع".

وكانت غدير قد كشفت إصابة 3 من أبناء شقيقتها بفيروس كورونا، أحدهم طفل عمره 4 أعوام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدير السبتي تنهار بالبكاء بعد تأكيد إصابة ابنتها بكورونا..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.