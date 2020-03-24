ميرنا وليد - بيروت - رغم القلق والخوف ووقف أغلب الأعمال المصورة للحد من إنتشار فيروس كورونا، لكننا علمنا بأن مقدم البرامج والممثل ​خالد عليش​ لا يزال يواصل تصوير برنامجه "مين على الباب" ويعمل على زيارة أسرتين في كل حلقة من أجل الفوز بهداياه وهو ما جعل فريق برنامجه يأخذون الاجراءات الاحترازية الشديدة ويرتدون كمامات ويستخدمون مطهرات لتعقيم أنفسهم والمنازل التي يقومون بالتصوير فيها.

وكان عليش قد واجه أزمة مؤخرا بعدما أعلنت طليقته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بانه لا يدفع لها النفقة وبأنها تحملت كثيرا من اجل ابنتها قبل ان يفيض بها الحال وتقرر اعلان الامر على الملأ.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-رغم الوباء..خالد عليش يستمر بالتصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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